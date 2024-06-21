sonyazhytkova .21 июня, 2024 4

Зірка фільму "Далласький клуб покупців" знявся у таких романтичних стрічках, як "Весільний переполох", "Як позбутися хлопця за 10 днів", "Кохання та інші неприємності" і "Привиди колишніх подружок". Після цього він прагнув перейти до інших жанрів.

"Зазвичай я йшов своїм шляхом, коли Голлівуд очікував від мене іншого", – розповів Макконахі в інтерв'ю. "Коли я працював у жанрі романтичних комедій, я міг віддавати себе лише в певній мірі цим проєктам, і вони дійсно мали успіх для мене. Але я хотів спробувати щось інше".

Макконахі зазначив, що не отримував ролей, які б його задовольнили, тому вирішив на два роки покинути Голлівуд. "Це було страшно. Я довго розмовляв з дружиною про необхідність знайти нове заняття", – згадав актор. "Я думав про те, щоб викладати у школі, стати диригентом або гідом по дикій природі. Я дійсно вважав, що вийшов з Голлівуду і змінив свій шлях. Голлівуд був наче: 'Ну й добре, ти мав залишатися на своєму місці. Прощавай'".

Зірка "Джентельменів" підтвердив, що це було страшне рішення, але він був налаштований взяти паузу. "Я не збирався здаватися і кидати свою місію, але це було страшно, тому що я не знав, чи зможу повернутися".

Після дворічної перерви, Макконахі повернувся на великий екран зі стрічкою "Лінкольн для адвоката" у 2011 році. Згодом він знявся в таких фільмах, як "Супер Майк" (2012), "Паперовий хлопець" (2012) і "Далласький клуб покупців" (2013), за який отримав Оскар.

Джерело: Deadline