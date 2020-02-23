Два голливудских изгоя встретятся на съемочной площадке проекта под названием «Cursed» («Проклятый»), сообщает The Hollywood Reporter.

Известно, что фильм будет мистическим триллером. Сюжет развернется вокруг сбежавшего из психбольницы пациента-социопата, что захватил в заложники пятерых людей и имеет намерение их убить. Детектив полиции (Линдси Лохан) и знаменитый психиатр (Микки Рурк) объединяют усилия, чтобы предотвратить убийства и вернуть больного в стены лечебницы.

В режиссерском кресле находится Стивен Р. Монро, снявший хоррор-дилогию «Я плюю на ваши могилы».