Анастасия Лях .23 февраля, 2020 8

На фото: Линдси Лохан и Микки Рурк

Два голливудских изгоя встретятся на съемочной площадке проекта под названием «Cursed» («Проклятый»), сообщает The Hollywood Reporter.

Известно, что фильм будет мистическим триллером. Сюжет развернется вокруг сбежавшего из психбольницы пациента-социопата , что захватил в заложники пятерых людей и имеет намерение их убить. Детектив полиции (Линдси Лохан) и знаменитый психиатр (Микки Рурк) объединяют усилия, чтобы предотвратить убийства и вернуть больного в стены лечебницы.