sonyazhytkova .21 сентября, 2024 3

Другий сезон спінофу виходив в ефір з 9 травня по 20 червня, розвиваючи сюжет "Милі ошуканки: Первородний гріх", який дебютував п’ять років після закриття оригінальної серії.

"Милі ошуканки: Літня школа" дійшла свого завершення, оскільки платформа Max вирішила не продовжувати серіал на третій сезон. У заяві компанії висловлюється вдячність співавторам Роберто Агірре-Сакасу та Ліндсі Калхун Брин, а також команді Warner Bros. Television за відновлення інтересу глядачів до нових персонажів, які об’єдналися, щоб протистояти новому зловісному ворогу в Міллвуді. Завдяки своєму сучасному підходу та таланту акторського складу, серіал подарував захопливу атмосферу жахів, зберігаючи при цьому дух оригінального "Роузвуда".

У новій адаптації "Милих ошуканок" зіграли Бейлі Мадісон, Чендлер Кінні, Зарія, Малія Пайлс і Майя Рефікко, а також Мелорі Бехтел, Шарон Ліал, Алекс Аіоно, Джордан Гонсалес та Еліас Каквас. Створення, написання та продюсування серіалу лягли на плечі Роберто Агірре-Сакаса ("Riverdale", "Chilling Adventures of Sabrina") та Ліндсі Калхун Брин ("Chilling Adventures of Sabrina "). Проєкт реалізували в співпраці з продюсерськими компаніями Muckle Man Productions і Alloy Entertainment разом із Warner Bros. Television. Ця команда подарувала глядачам новий погляд на знайомі історії, наповнивши їх напруженням і інтригами.

Джерело: Deadline