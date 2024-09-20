sonyazhytkova .20 сентября, 2024 3

Вийшов новий трейлер серіалу "Sweetpea", де головну роль виконує зірка "Fallout" Елла Пурнелл. Ця моторошна історія від продюсерів "Slow Horses" обіцяє бути захоплюючою та дуже напруженою.

У короткому відео, яке можна побачити нижче, головна героїня Ріаннон – тиха і непримітна дівчина, яка складає список тих, хто змушує її почуватися непоміченою. Проте одного дня вона зривається і перетворює цей список на перелік своїх майбутніх жертв.

Серіал, який складається з восьми епізодів, заснований на популярній книжковій серії від С. Дж. Скуза. За сюжетом, Ріаннон, колись відома через скандальне минуле, тепер намагається вести тихе життя: працює офіс-менеджером, живе з хлопцем і собакою. Проте випадкова зустріч із незнайомцем змінює все, показуючи, що її нинішнє існування далеко не таке спокійне, як вона думала.

До акторського складу "Sweetpea" увійшли Нікол Лекі, Джон Пойнтінг, Калам Лінч, Лія Харві, Джеремі Свіфт, Дастін Демрі-Бернс і Люк МакГібні.

Прем'єра серіалу відбудеться 10 жовтня на Sky Atlantic та Now TV у Великій Британії, а також на Starz у США. Серіал також покажуть 19 жовтня на Comic Con у Нью-Йорку, що стане чудовою нагодою для шанувальників побачити перші епізоди та обговорити їх з командою проєкту.

Джерело: Gamesradar