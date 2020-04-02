Анастасия Лях .2 апреля, 2020 0

Ранее сообщалось, что прокат мультфильма «Миньоны: Грювитация» (в украинском прокате «Посіпаки: Становлення лиходія») отложен из-за коронавируса и карантина. Теперь же появилась новая дата релиза, сообщает Variety.

Предыстория о детстве и отрочестве суперзлодея Грю и о том, как он впервые встретился с миньонами, впоследствии ставшими армией его уморительных приспешников, изначально должна была попасть в кинотеатры 2 июля этого года. Во второй половине марта, когда кинотеатры стали закрываться по всему миру, студия Universal объявила о переносе релиза на неопределенный срок.

Видимо, руководство решило перестраховаться и отложило премьеру на целый год. Теперь сообщается, что новые «Миньоны» выйдут 2 июля 2021.