«Мир Юрского периода 3»: новые подробности

Анастасия Лях .20 февраля, 2020 8

Как сообщает Deadline, в триквеле перезапущенной приключенческой франшизы случилось актерское пополнение.

К проекту присоединилась австралийская актриса непальского происхождения Дичен Лакмэн, известная по сериалам «Сотня» и «Видоизмененный углерод». Ее роль не разглашается, однако, учитывая репутацию артистки, можно предположить, что она сыграет антагонистку.

Напомним, в режиссерском кресле снова находится Колин Треворроу, снявший первый «Мир Юрского периода». К своим образам должны вернуться Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард. Также анонсировано возвращение звезд старой спилберговской трилогии «Парк Юрского периода»: Сэма Нила, Лоры Дерн и Джеффа Голдблюма.

Релиз намечен на июнь 2021 года.