Анастасия Лях .27 февраля, 2020 8

Стартовали съемки третьей части приключенческой франшизы «Мир Юрского периода» под руководством режиссера Колина Треворроу.

На своей странице в Твиттере постановщик сообщил, что триквел получил название «Мир Юрского периода: Доминион».

Никакие подробности сюжета пока что не разглашаются. Известно только, что к своим ролям вернутся главные звезды новой франшизы Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард, а также в знакомых зрителю образах появятся звезды старой трилогии Спилберга «Парк Юрского периода» Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм.

Релиз «Доминиона» состоится в июне 2021 года.