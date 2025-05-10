sonyazhytkova .10 мая, 2025 18

Стрімінговий сервіс Max офіційно оголосив дату прем'єри другого сезону "Миротворця" від Джеймса Ґанна — готуйтеся до нової хвилі вибухового супергеройського екшену вже 21 серпня. Перший повноцінний трейлер не тільки повертає Джона Сіну у броні патріота, а й знайомить із новими (і доволі критичними) обличчями Ліги Справедливості.

У новому сезоні Крістофер Сміт, більш знаний як Миротворець, продовжує боротьбу зі злом у своєму перекрученому прагненні до миру. Але цього разу йому доведеться не лише розправлятися з ворогами, а й зіштовхнутися з тінями власного минулого, які вперто не дають спокою.

Перший трейлер сезону відкривається несподіваним "кастингом" від супергероїв: Зелений Ліхтар (Нейтан Філліон), Дівчина-яструб (Ізабелла Мерсед) та Максвелл Лорд (Шон Ґанн) влаштовують Миротворцю справжній допит. І хоча Кріс нахвалює себе як найкращого стрільця та майстра рукопашного бою, коментар у стилі "Цей тип — повний провал" одразу став хітом інтернету.

Старі обличчя повертаються: Даніель Брукс, Дженніфер Голланд, Фредді Строма, Стів Ейджі та Роберт Патрік. А от до новачків приєдналися Френк Ґрілло, Девід Денман, Сол Родріґес та Тім Медоуз. Всі вісім серій сезону написані особисто Джеймсом Ґанном, який також зняв три з них, включно з першою. У другому сезоні серіал ще глибше заглибиться у всесвіт DC, тож глядачів очікує більше знайомих облич і нових супергеройських інтриг.

Нова місія, нові союзники (та вороги), стара добра броня і ще більше вибухів — Миротворець готується знову навести лад… по-своєму. А от Ліга Справедливості краще б приготувалася, бо Кріс Сміт не з тих, хто просить дозволу. Він приходить — і мир вибухає прямо у двері.

Джерело: Deadline