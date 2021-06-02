Актриса выложила в Инстаграм короткий видеоролик, оповещающий о старте подготовки к съемкам в третьем
На видео видно, как Пфайффер приступает к тренировкам и физическим нагрузкам в спортзале. Это значит, что появление ее героини Джанет ван Дайн (матери Хоуп и жены Хэнка Пима) в сюжете предстоящего триквела не будет эпизодическим, но наоборот, Пфайффер исполнит одну из ключевых ролей и, судя по всему, будет активно участвовать в
По словам режиссера Пейтона Рида, третья часть сильнее раскроет личность Джанет и, в частности, покажет, как ее изменило многолетнее пребывание в квантовом пространстве.
Напомним, «
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