Анастасия Лях .2 июня, 2021 0

На фото: Мишель Пфайффер в образе Джанет ван Дайн на постере фильма "Человек-муравей и Оса"

Актриса выложила в Инстаграм короткий видеоролик, оповещающий о старте подготовки к съемкам в третьем «Человеке-муравье» .

На видео видно, как Пфайффер приступает к тренировкам и физическим нагрузкам в спортзале. Это значит, что появление ее героини Джанет ван Дайн (матери Хоуп и жены Хэнка Пима) в сюжете предстоящего триквела не будет эпизодическим, но наоборот, Пфайффер исполнит одну из ключевых ролей и, судя по всему, будет активно участвовать в экшен-сценах .

По словам режиссера Пейтона Рида, третья часть сильнее раскроет личность Джанет и, в частности, покажет, как ее изменило многолетнее пребывание в квантовом пространстве.

Напомним, « Человек-муравей 3», получивший название « Человек-муравей и Оса: Квантомания», будет выпущен в прокат в феврале 2023 года.