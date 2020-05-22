Анастасия Лях .22 мая, 2020 9

Актер Николас Холт покинул шпионский экшен «Миссия невыполнима 7», в котором должен был сыграть центрального антагониста, противостоящего герою Тома Круза Итану Ханту и его команде, сообщает Deadline.

Холт не смог согласовать свой рабочий график и съемочный график «Миссии». Занятость в каком именно проекте вынудила актера отказаться от участия в популярной франшизе, не уточняется.

Холта заменит Эсай Моралес, известный по сериалам «Каприка», «Иерихон» и «Озарк». Подробности характера злодея пока что не разглашаются.