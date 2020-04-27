Анастасия Лях .27 апреля, 2020 10

Как сообщает Deadline, новая часть шпионской франшизы с Томом Крузом обзавелась новой датой выхода.

Картину планировалось выпустить на экраны в июле 2021 года. Но, как известно, съемки, должные проходить в Венеции, были сорваны вспышкой коронавируса в Италии, и вся съемочная группа вынуждена была улететь обратно в Штаты.

Вполне ожидаемо, что студии Paramount пришлось перенести прокат на более поздний срок, так как производство существенно выбилось из графика. Новая дата релиза седьмого фильма — 19 ноября 2021.

Параллельно сдвинулся выход и восьмой «Миссии», так как режиссер Кристофер МакКуорри работал над двумя фильмами одновременно. Вместо 5 августа 2022 «Миссия невыполнима 8» попадет в кинотеатры 4 ноября 2022.