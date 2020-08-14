Анастасия Лях .14 августа, 2020 8

И снова пришлось приостановить съемки "Миссия невыполнима 7", как сообщает The Sun. На этот раз коронавирус не при чем - причина больше приличествует боевику. На съемочной площадке прогремел взрыв.

Дорогостоящий трюк, который команда готовила многие недели, не удался. Мотоцикл, взлетевший с трамплина, должен был перевернуться в воздухе и приземлиться на картонные подушки.

Из-за ошибок в расчете мотоцикл взорвался в момент приземления, а благодаря топлливному баку все загорелось молниеносно (в том числе и картон). Каскадер не пострадал, но съемочная группа удручена.