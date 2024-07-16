sonyazhytkova .16 июля, 2024 2

Компанія Neon представила перший зворушливий трейлер драмеді "Anora".

Головну роль у фільмі виконує Мікі Медісон, відома за серіал "Кращі речі". Її персонаж Анора, стриптизерка з Брукліна, закохується в сина російського олігарха, з яким незабаром одружується. Проте їхнє спільне життя ускладнюється через втручання його родини. У фільмі також знялися Марк Ейдельштейн, Юрій Борисов, Карен Карагулян та Ваче Товмасян.

"Anora" є восьмою режисерською роботою Шона Бейкера, наступною після його чорної комедії 2021 року "Червона ракета" з Саймоном Рексом у головній ролі, яка також була показана в Каннах. Його попередній фільм "Проєкт Флорида" 2017 року отримав схвальні відгуки в секції "Двотижневик режисерів" на Каннському кінофестивалі та приніс Віллему Дефо номінацію на Оскар за кращу чоловічу роль другого плану. Бейкер також відомий своїми кінокартинами "Мандарин" (2015), знятим на iPhone, який отримав дві нагороди Gotham, "Старлет" (2012), "Принц Бродвею" (2008) та "На винос" (2004), які отримали премію Джона Кассаветіса на Independent Spirit Awards.

Прем'єра "Anora" в обмеженому прокаті відбудеться 18 жовтня.

Джерело: Deadline