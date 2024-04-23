sonyazhytkova .23 апреля, 2024 3

У новому інтерв'ю актриса розкрила, що вона і її чоловік не планують повертатися до своїх персонажів з "Шоу 70-х", коли сиквел "Шоу 90-х" повернеться на Netflix.

"Ні, ні, ні", - сказала Куніс для ET, коли її запитали, чи повернуться вони з чоловіком до ситкому. "Ми вже зробили свою роботу, і вони представили нашого сина у шоу".

Куніс, яка була на червоній доріжці PaleyFest у Лос-Анджелесі, щоб відсвяткувати 25-річчя "Грифінів", де вона озвучує Мег Гріффін, була поруч зі своїм співзіркою Сетом Гріном. Грін анонсував свій виступ у "Шоу 90-х", сказавши: "Я вже з'являвся в одному епізоді, і повертаюсь, щоб знятися ще раз".

"Шоу 70-х" працювали вісім сезонів на Fox, з загальною кількістю 200 епізодів. Netflix відродив серіал з сиквелом "Шоу 90-х", який розповідав про Лею Форман, що грає Каллі Хаверда, дочку Донни (Лаура Преппон) і Еріка.

Ештон Кутчер і Міла Куніс виконали ролі батьків у серіалі, де головний герой - Джей Келсо, грає Мейс Коронел.

Netflix замовив другий сезон ситкому на 16 епізодів, порівняно з першим сезоном, який складався з 10 епізодів.

У "Шоу 90-х" також знімаються оригінальні актори Дебра Джо Рупп і Куртвуд Сміт, які повертаються до своїх ролей Кітті та Реда.

Джерело: Deadline