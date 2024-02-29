sonyazhytkova .29 февраля, 2024 6

Skydance уклав угоду з акторкою на продюсування та зіркову роль у новому проєкті, для якого сценарій написав Грег Малінс, чотирьохразовий номінант на премію "Еммі" за роботу над серіалами "Друзі" та "Як я познайомився з вашою мамою".

«The 47 Night Stand» знаходиться на початкових етапах, але сюжет тримається в секреті. Однак відомо, що це буде свіжий та веселий погляд на романтику, ідея якого відповідає духу класичних улюбленців. За виробництво візьмуться компанія Skydance разом з Мілою Куніс за її Orchard Farm Productions, а також Рубен Фляйшер. Ліза Стербаков з Orchard Farm виступить в ролі виконавчого продюсера, а Карін Сейдж візьме на себе керівництво проєктом у Skydance.

Міла Куніс не новачок у сфері кіноромантики, показавши свої акторські навички у фільмах "Друзі з вигодами" та "Забудь про Сару Маршалл". Також вона вражає у різних жанрах, включаючи драми, екшен-комедії та пригоди. Знайома глядачам завдяки ролі у серіалі "Такі різні 70-ті", Міла скоро з'явиться у комедії "Гудрич". Також очікуються нові захоплюючі проєкти від Skydance, серед яких "Каньйон", "Фонтан молодості" та "Майдай", а також очікувана "Місія: Неможлива 8".

Джерело: Deadline