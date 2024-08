sonyazhytkova .20 августа, 2024 6

Netflix наразі утримується від коментарів з цього приводу. Проте стало відомо, що зірка серіалу "Дивні дива" не лише виступить як продюсер, але й планує зіграти одну з головних ролей у цьому проєкті.

Сценарій до стрічки напише чотириразовий номінант на премію "Оскар" Ентоні МакКартен, відомий за роботою над фільмами "Теорія всього" та "Темні часи".

Роман "Дев’ятнадцять кроків", опублікований видавництвом William Morrow у вересні 2023 року, став бестселером за версіями The New York Times та The Sunday Times. Книга заснована на спогадах бабусі Міллі Боббі Браун та розповідає історію 18-річної Неллі Морріс, яка живе у районі Бетнал Грін на сході Лондона під час Другої світової війни.

Головна героїня стикається з жахами війни, включаючи бомбардування, дефіцит продуктів та емоційні випробування, спричинені розлукою з близькими. Водночас вона зав'язує романтичні стосунки з американським льотчиком Реєм. Важливим історичним елементом роману є катастрофа в лондонському метро Бетнал Грін, яка стала однією з найбільших цивільних трагедій у Великій Британії під час війни, коли внаслідок тисняви загинуло 173 людини, які шукали притулку від авіанальоту.

Міллі Боббі Браун здобула світову популярність завдяки ролі Одинадцятої в серіалі "Дивні дива", за яку отримала дві номінації на премію "Еммі" та дві номінації на премію Гільдії кіноакторів США за найкращу жіночу роль у драматичному серіалі, а також перемогу та ще дві номінації у складі акторського ансамблю.



Серед її успішних проєктів – фентезійний фільм "Діва проти біди", що потрапив до топ-10 найпопулярніших фільмів Netflix з 138 мільйонами переглядів, а також фільми "Енола Голмс", "Ґодзілла: Король монстрів" і "Ґодзілла проти Конга". Її наступна велика роль – у науково-фантастичному фільмі "Електричний штат" братів Руссо, прем'єра якого очікується в березні 2025 року.

