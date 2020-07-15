Анастасия Лях .15 июля, 2020 5

Актер Олден Эренрайк, сыгравший молодого Хана Соло в приквеле-спин-оффе «Звездных войн», пообщался с журналом Esquire и сообщил, что его герой еще может вернуться.

Напомним, фильм «Соло. Звездные войны: Истории» вышел в 2018 году и катастрофически провалился в прокате, несмотря на неплохие отзывы критиков и восторги в адрес харизмы Олдена Эренрайка. Кассовый провал, естественно, перечеркнул возможность выхода сиквела.

По словам актера, он слышал слухи, будто студия рассматривает вероятность возвращения его персонажа, но речь определенно идет не о прямом продолжении позапрошлогодней картины, а о чем-то принципиально свежем.

Отметим, что классический период «Звездных войн», который, видимо, закончился на девятом эпизоде основной франшизы, Эренрайк назвал «шаблонной эрой», к которой студия больше не будет возвращаться, подыскивая новые идеи и концепции в рамках старой вселенной.