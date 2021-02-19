Анастасия Лях .19 февраля, 2021 7

Как сообщает Variety, актриса исполнит одну из ведущих ролей в итальянском проекте «Сиккита», апокалиптической фантастике о смертоносной засухе.

По сюжету долгая тотальная засуха превратила мир в сплошную пустыню и заставила человечество умирать от жажды. Группка выживших, среди которых оказались представители самых разных социальных классов, сосредотачивается в Риме и объединяет силы, чтобы попытаться спастись.

В режиссерском кресле находится Паоло Вирдзи, известный по фильмам «Цена человека», «Как чокнутые». Съемки уже стартовали и проходят в Риме.