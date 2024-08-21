sonyazhytkova .21 августа, 2024 1

Прем'єра запланована на 19 вересня, і Netflix вже представив 48-секундний тизер серіалу від творців "Дамер – чудовисько: Історія Джеффрі Дамера" Раяна Мерфі та Ієна Бреннана.



Відео починається з тексту на екрані: "20 серпня 1989 року Лайл та Ерік Менендес вбили своїх батьків", після чого глядачі бачать, як брати під'їжджають до маєтку Менендесів, заходять всередину і раптом чутно постріл.

Серіал відтворює трагічну історію братів, які у 1996 році були засуджені за жорстоке вбивство своїх батьків, Хосе та Мері Луїз "Кітті" Менендес. Прокуратура стверджувала, що брати прагнули заволодіти сімейним статком, але Лайл та Ерік наполягали на тому, що їхні дії були результатом багаторічного страху перед фізичним, емоційним і сексуальним насильством, яке вони зазнавали від батьків.

"Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендес" заглиблюється в цей скандальний випадок, який шокував світ і став ключовим моментом у формуванні сучасного інтересу до справжніх кримінальних історій. Головне питання серіалу - хто ж насправді є справжніми монстрами?

Головні ролі виконали - Хав'єр Бардем як Хосе Менендес, Ніколас Александр Чавез у ролі Лайла Менендеса, а також Хлоя Севіньї, Купер Кох, Нейтан Лейн та Арі Ґрейнор.

Серед додаткового акторського складу - Леслі Гроссман, Даллас Робертс, Пол Адельштейн, Джейсон Батлер Харнер, Енріке Мурсіано, Майкл Гледіс, Дрю Павелл та інші.

Джерело: Deadline