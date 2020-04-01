Анастасия Лях .1 апреля, 2020 6

Вслед за другими голливудскими студиями компания Sony также официально перенесла свои ближайшие релизы, сообщает Deadline.

Экранизация марвеловского комикса «Морбиус» с Джаредом Лето в роли антигероя-вампира не выйдет в прокат 31 июля этого года, как было запланировано. Ее новая дата старта в кинотеатрах — 19 марта 2021. Также на следующий перенесен прокат новых «Охотников за привидениями» Джейсона Райтмана: продолжение культовой франшизы выйдет не 10 июля 2020, а 5 марта 2021.