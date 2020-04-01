«Морбиус» и «Охотники за привидениями» не выйдут в этом году
Анастасия Лях
.1 апреля, 2020
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На фото: Кадр из фильма "Морбиус"
Вслед за другими голливудскими студиями компания Sony также официально перенесла свои ближайшие релизы, сообщает Deadline.
Экранизация марвеловского комикса «Морбиус» с Джаредом Лето в роли антигероя-вампира не выйдет в прокат 31 июля этого года, как было запланировано. Ее новая дата старта в кинотеатрах — 19 марта 2021. Также на следующий перенесен прокат новых «Охотников за привидениями» Джейсона Райтмана: продолжение культовой франшизы выйдет не 10 июля 2020, а 5 марта 2021.
Новой датой премьеры обзавелась и многострадальная экранизация видеоигры «Uncharted» с Томом Холландом: 8 октября 2021 вместо 5 марта 2021. Также на неопределенный срок перенесены историко-военная драма с Томом Хэнксом «Грейхаунд» и безымянный таинственный совместный проект Sony и Marvel, релиз которого до пандемии коронавируса был намечен на 8 октября 2021 года.