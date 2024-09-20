sonyazhytkova .20 сентября, 2024 2

Netflix показав інтригуючий закулісний промо-ролик, де Том Стурридж, граючи роль Сна/Морфея, спілкується зі своїми братами та сестрами і зустрічає кілька відомих персонажів з коміксів Ніла Геймана.

"Тепер, коли ми вже знаємо, хто такий Морфей і в якому світі він існує, перед нами відкриваються нові горизонти, і другий сезон дійсно це підтверджує", - говорить Том Стурридж. У ролику також з’являються Кірбі Хауелл-Баптіст, Мейсон Олександр Парк і Донна Престон у ролях братів і сестер Смерті, Бажання та Відчаю. "Це неймовірно, що вперше всі Безмежні зібрані разом в одному місці, і ми можемо спостерігати за їхньою дивовижною динамікою на екрані", - додає він.

"Ми представляємо глядачам нових персонажів, незвідані світи та різні історичні епохи", коментує шоураннер Аллан Хейнберг.

У закулісному ролику також з’являються Лоренс О’Фуарейн у ролі Тора, Фредді Фокс як Локі та Клайв Рассел в образі Одіна, поряд з іншими міфічними персонажами з коміксів Геймана.

"Я з нетерпінням чекаю, коли глядачі зможуть побачити бенкет, який Морфеус влаштовує для богів, фей та інших істот", - додає Хейнберг. "Це ваш шанс познайомитися з Тором, Локі та Одіном. Це дійсно вражаюче - навколо відбувається безліч цікавих та жахливих подій".

Другий сезон "Пісочного чоловіка" дебютує на Netflix у 2025 році, обіцяючи ще більше магії та драматичних зустрічей.

Джерело: Deadline