Анастасия Лях .27 января, 2022 5

Студия New Line запустила в производство сиквел фантастического боевика «Мортал Комбат», основанного на одноименной серии видеоигр.

Как сообщает Deadline, сценарий напишет Джереми Слэйтер, на счету которого сюжеты фильмов «Эффект Лазаря», «Фантастическая четверка», «Тетрадь смерти», а также сериалов «Изгоняющий дьявола», «Академия Амбрелла» и предстоящего марвеловского телепроекта «Лунный рыцарь».

Сюжет продолжения пока неизвестен. Но надо полагать, к главной роли бойца смешанных единоборств Коула Янга вернется Льюис Тан.