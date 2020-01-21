Анастасия Лях .20 января, 2020 5

Весной 2021 года на большие экраны должна выйти новая игровая адаптация видеоигры Mortal Kombat («Смертельная битва»). Тем временем студия Warner анонсировала еще один проект, основанный на популярной компьютерной игрушке.

Как пишет THR, к выходу запланирована полнометражная анимация под названием «Mortal Kombat: Scorpion’s Revenge» («Смертельная битва: Месть Скорпиона»). Мультфильм окажется в прокате уже в текущем 2020 году, но о сюжете его пока никаких подробностей нет.

Известно, что в озвучании примут участие в числе прочих Дженнифер Карпентер из сериала «Декстер» и Джоэл МакХэйл из сериала «Сообщество» и последнего сезона «Секретных материалов».