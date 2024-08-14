sonyazhytkova .14 августа, 2024 3

Новий серіал під назвою "Grotesquerie" стартує на каналі FX 25 вересня, а наступного дня стане доступним на Hulu. Як і всі роботи Мерфі, ця історія обіцяє занурити глядачів у атмосферу страху та загадковості.

Раян Мерфі, відомий своєю роботою над культовою франшизою "American Horror Story", завжди вирізнявся схильністю до моторошних сюжетів. Його новий проєкт, "Grotesquerie", не стане винятком. З лютого канал FX підігрівав інтерес глядачів таємничими тизерами, і ось нарешті розкрито більше подробиць про серіал.

У головній ролі виступає Нісі Неш-Беттс, яка втілює образ детективки Лоїс Трайон - досвідченої слідчої, яка опиняється в центрі серії жахливих злочинів. Серед інших зірок акторського складу - Кортні Б. Венс, Леслі Менвілл, Міцела Даймонд, Ніколас Александр Чавез, Рейвен Гудвін та навіть зірка NFL Тревіс Келсі. І не виключено, що Тейлор Свіфт також може з’явитися у епізодичній ролі.

Події серіалу розгортаються у затишному містечку, яке несподівано опиняється в епіцентрі серії жорстоких злочинів. В результаті, невелика громада опиняється в стані шоку. Детективка Лоїс Трайон (Неш-Беттс) відчуває, що ці злочини мають особистий підтекст, ніби хтось - чи щось - грається з нею. Вдома Лоїс має проблемні стосунки з дочкою (Рейвен Гудвін), її чоловік (Кортні Б. Венс) перебуває в лікарні, а самій їй доводиться боротися з внутрішніми демонами. Без конкретних слідів і не маючи напрямку для розслідування, вона звертається за допомогою до сестри Меган (Даймонд), черниці та журналістки з Catholic Guardian. Меган, попри власні випробування, все ще вірить у людське добро, тоді як Лоїс боїться, що світ занурюється у безодню зла. Разом вони починають складати пазли цього моторошного розслідування, що тільки породжує ще більше питань, ніж відповідей.

"Grotesquerie" обіцяє занурити глядачів у глибокий психологічний горор, де складні персонажі втілюють страх і віру. З наближенням 26 вересня, коли серіал стане доступним на Hulu, шанувальники жанру вже починають відзначати цю дату у своїх календарях. Завдяки зірковому акторському складу, інтригуючому сюжету та оригінальному баченням Раяна Мерфі, "Grotesquerie" стане незамінною подією для всіх любителів полоскотати нерви.

Джерело: Мovieweb