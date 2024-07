sonyazhytkova .29 июля, 2024 4

На San Diego Comic-Con 2024 було презентовано трейлер стрічки "Hellboy: The Crooked Man", що обіцяє подарувати фанатам справжній жах.

Раніше цього місяця тизер фільму "Hellboy: The Crooked Man" дав перший погляд на новий фентезі-горор, заснований на коміксі Майка Мігноли. У новому трейлері, який ви можете переглянути вище, демонструються криваві сцени, вражаючі бойові епізоди та навіть демоничний єнот, що пояснює чому фільм отримав рейтинг R.

Новий фільм, який зрежисував Браян Тейлор (з "Crank"), представить Джэка Кесі з серіалу "The Strain" у ролі Великого Червоного. Шанувальникам Hellboy відомо, що цього персонажа раніше втілювали Девід Харбор з "Stranger Things" та Рон Перлман у фільмах Гільєрмо дель Торо 2004 і 2008 років.

У другорядних ролях з'являться Джозеф Марсель ("The Fresh Prince of Bel Air"), Мартін Басіндейл ("Masters of the Air"), Ліа Макнамара ("The Gentlemen"), Адаліна Рудольф ("Chilling Adventures of Sabrina") і Джефферсон Рудольф ("Yellowstone").

У інтерв'ю Variety Майк Мігнола підкреслив, що нова стрічка має бути справжнім фільмом жахів, чого він і прагнув. Хоча Браян Тейлор не має досвіду у створенні горорів, Мігнола зауважив, що попередні два режисери, які працювали над Hellboy, не змогли досягти цього жанрового ефекту.

Дата виходу "Hellboy: The Crooked Man" ще не оголошена.

Джерело: Gamesradar