sonyazhytkova .5 марта, 2025 8

Blumhouse продовжує тримати фанатів у напрузі – трейлер фільму жахів "Жінка у дворі" змусив глядачів будувати власні теорії щодо можливого сюжету, і деякі з них звучать доволі правдоподібно.

Режисером стрічки став Жауме Колєт-Серра ("Сирота", "Мілина"), а головна історія розгортається навколо родини, яку переслідує таємнича фігура в чорному. Вона з’являється на їхньому подвір’ї та виголошує зловісне попередження. Якщо перший тизер лише натякав на небезпеку, то новий трейлер розкриває більше деталей: смерть глави сім’ї в автокатастрофі, проблеми з психічним здоров’ям героїні Деніел Дедвайлер та її травма, через яку вона пересувається на милицях.

Замість того щоб просто насолоджуватися напругою, глядачі заходилися будувати власні версії фіналу. Одні припускають, що мати, потерпаючи від жорстокого чоловіка, несвідомо викликала потойбічну силу, яка його й згубила, а тепер ця сутність прийшла забрати дітей. Інші вважають, що вся родина вже мертва, і загадкова жінка з’явилася, щоб забрати їхні душі. А дехто висунув ще більш моторошну теорію: примарна незнайомка виконує бажання матері, яка, розриваючись від провини, колись промовила, що краще б вижив її чоловік.

Яка з теорій виявиться вірною – стане відомо вже 28 березня, коли "Жінка у дворі" вийде в прокат.

Джерело: Gamesradar