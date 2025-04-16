sonyazhytkova .16 апреля, 2025 5

Захоплюючий трейлер до фільму "Життя Чака" вже з’явився онлайн — і, схоже, замість звичних для Кінга жахів, цього разу глядачі отримають емоційну, поетичну драму про пам’ять, надію і неминуче завершення.

У короткому ролику бачимо уривки з життя Чака Крантца (Том Гіддлстон) — від безтурботного дитинства до останніх днів, які дивним чином перегукуються з кінцем усього світу. Над кадрами звучить голос Марка Гемілла:

"Коли дивишся на нічне небо, воно може розповісти про твоє майбутнє. Воно не бреше. Воно чисте. Можливо, побачиш більше, ніж хочеш… Але якщо в тебе є серце — в тебе є надія".

Режисер стрічки — Майк Фленеґан, відомий за "Привидами будинку на пагорбі" та "Доктором Сном". Цього разу він звернувся до маловідомої однойменної повісті Стівена Кінга з книжки "Якщо кров тече" — й отримав права на екранізацію ще до її офіційного виходу.

У ролях:

- Чіветел Еджіофор — учитель, який намагається зрозуміти апокаліпсис раціонально; - Карен Ґіллан — колишня Чака, медпрацівниця, яка бореться за кожне життя; - Марк Гемілл та Мія Сара — дідусь і бабуся, які виховали Чака; - Меттью Ліллард — сусід-будівельник, що знаходить спокій у хаосі.

"Життя Чака" вийде в кінотеатрах 6 червня 2025 року. І хто знає — можливо, коли на екрані згасне останній кадр, ви теж піднімете очі до неба, щоби побачити… те, чого не очікували.

Джерело: Gamesradar