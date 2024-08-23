sonyazhytkova .23 августа, 2024 6

HBO презентувала офіційний трейлер для четвертого, фінального сезону надзвичайно успішного оригінального драматичного серіалу "Моя геніальна подруга".

Серіал, створений Саверіо Костанцо на основі бестселерів Елени Ферранте, продовжує захоплюючу розповідь про Єлену Греко (Альба Рорахакер) і її найближчу подругу Раффаелу "Лілу" Черулло (Ірен Майоріно).

Історія, що розпочалася в Неаполі 1950-х, охоплює понад 60 років, розкриваючи таємниці Ліли - не лише геніальної подруги Єлени, але й її найсильнішої суперниці. Четвертий сезон, який носить назву "Історія загубленої дитини", фокусується на дорослому житті героїнь. Події розгортаються на фоні буремної Італії кінця 1980-х років, коли країна наближається до завершення десятиліть політичного насильства та соціальних потрясінь. Серед викликів материнства, кар’єри, зрад, загроз, зникнень і природних катастроф Єлена та Ліла знову опиняються у рідному районі.

До акторського складу також входять Фабріціо Джифуні (Ніно Сарраторе), Стефано Діонісі (Франко Марі), Анна Ріта Вітоно (Іммаколата), П'єр Джорджіо Беллоччо (П'єтро Айрота), Дарія Дефлоріан (Адель Айрота), Ліно Муселла (Марчелло Солара), Едуардо Скарпетта (Паскуале Пелузо), Едоардо Песче (Мікеле Солара) та Сонія Бергамаско (Марія Роза Айрота).

Фінальний сезон "Моєї геніальної подруги" стартує в понеділок, 9 вересня, о 21:00 на HBO і платформі Max. Нові серії виходитимуть щопонеділка.

Джерело: Deadline