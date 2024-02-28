sonyazhytkova .28 февраля, 2024 10

Проєкт створений та розроблений Еріком Ньюманом ("Нарко"), Ноа Оппенгеймом ("Джекі") та Майклом Шмідтом.

Серіал "Нульовий день" ставить питання: як ми можемо виявити правду в світі, що переживає кризу, здавалося, що його руйнують сили, над якими ми не маємо контролю? І в цей час, коли весь простір наповнений теоріями змови й хитрощами, наскільки багато з цих сил можуть бути результатом наших власних дій, можливо, навіть нашого уявлення?

У центрі наративу – Мулен (Роберт Деніро), популярна, але загадкова особистість, що раптово повертається з відставки, щоб очолити комісію, яка веде розслідування глобальної кібератаки. У серіалі також зіграють Анджела Бассетт, Ден Стівенс, Меттью Модайн, Білл Кемп, Маккінлі Белчер III, Габі Гоффман, Кларк Грегг, Марк Іванір, Ліззі Кеплан, Джессі Племонс, Джоан Еллен та Конні Бріттон.

Крім Ньюмана, Оппенгейма та Шмідта, співвиробниками є Деніро, Джонатан Глікман зі своєю компанією Panoramic Media та режисер Леслі Лінка Глаттер.

Нещодавно Можан Навабі зіграла у обмеженому серіалі FX "Фляйшман у біді" в ролі Нахід поряд з Джессі Ейзенбергом. Раніше вона взяла участь у проєктах "Пем та Томмі" та "Рамі" для Hulu і "Служниця" для Netflix. Серед її інших важливих телевізійних ролей — у "Чорному списку" на NBC протягом п'яти сезонів, "Картковому будинку" на Netflix протягом двох сезонів та "Романі" на Showtime. У кіно вона з'являлася у таких фільмах, як "Дівчина, яка йшла додому сама по собі вночі", "Каміння Сорайї М." та "Війна Чарлі Вілсона".

Джерело: Deadline