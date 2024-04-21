sonyazhytkova .21 апреля, 2024 4

Режисером стрічки, присвяченій подіям Другої світової війни, є Гай Рітчі. У ролі головного героя бачимо саме Кавілла, а також Алана Рітчсона з "Річера" та Ейзу Гонсалес.

Незважаючи на те, що критики висловилися дуже позитивно, а глядачі майже усі одноголосно схвалили стрічку з рейтингом 95% на Rotten Tomatoes, вихідні касові збори виявилися досить низькими – всього $8,7 мільйонів.

У протистоянні з фільмом "Повстання Штатів" і жахів "Ебігейл", стрічка "Міністерство неджентельменської війни" не змогла знайти своє місце, що викликає ще більше суму у шанувальників стосовно майбутніх успіхів Генрі Кавілла, який не може втекти від невдач після відходу від ролі Супермена та Геральта з "Відьмака".

Фільм, заснований на книзі Деймієна Льюїса "Таємні воїни Черчілля", розкриває історію створення та операцій таємного британського командного загону під час Другої світової війни. Хоча критики в основному висловилися позитивно про фільм, а аудиторія майже одноголосно визнала його як якісний, це не збільшило касові збори, які далеко не дорівнювали $60 мільйонам бюджету стрічки.

Одним з факторів, що вплинули на фіаско "Міністерством неджентльменської війни", було рішення не робити випуск фільму у кінотеатрах Великої Британії, що повторило шляхи попередніх стрічок Гая Рітчі. Це може зробити кінокартину третім комерційним провалом після "Союзу" та "Операції Фортуна".

У 2025 році Рітчі та Кавілл знову об'єднають зусилля для створення екшену "Поміж сірим". Цей проєкт може стати важливим для обох, демонструючи їхню здатність досягати комерційного успіху. Однак, чи вдасться їм це - питання часу.

Джерело: Мovieweb