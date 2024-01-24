sonyazhytkova .24 января, 2024 2

Стартові прогнози для фільму "Madame Web" наразі не вражають, їхній обсяг вже відстає від рекордно низьких $39 мільйонів за вікенд, які заробив "Morbius".

Якби тільки у Sony були такі ж можливості, як у Кассандри "Кессі" Вебб (Дакота Джонсон), можливо, кіностудія могла передбачити майбутнє і дізнатися, що "Madame Web" може показати найгірший стартовий вікенд серед їхніх живих екранізацій фільмів про Людину-павука. Зараз рекорд тримає "Morbius" з Джаредом Лето, який зібрав всього $39 мільйонів за перший вікенд в США. Проте прогнозується, що "Madame Web" здійснить ще гірший старт.

Boxoffice Pro передбачає, що стрічка може здобути від $25 мільйонів (мінімальний прогноз) до $35 мільйонів (максимальний) протягом трьох днів прокату. Однак видання не враховує того, що фільм "Madame Web" вийде в прокат у середу, 14 лютого, в День Святого Валентина. З двома додатковими днями, якщо середній показник залишиться на тому ж рівні, спін-офф Людини-павука від Sony може очікувати відкриття в США на рівні приблизно $50 мільйонів.

Тим часом довгостроковий прогноз Boxoffice Pro передбачає, що Madame Web заробить від $56 мільйонів (низький прогноз) до $101 мільйонів (високий) в США загалом. Все залежить від того, наскільки успішно спін-офф про Людину-павука протримається між своїм першим і другим вікендами. Наприклад, Morbius мав один із найгірших фінансових спадів від першого вікенду до наступного - 73,8%.

Джерело: Мovieweb