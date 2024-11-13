sonyazhytkova .13 ноября, 2024 1

Акторка поділилася в інтерв’ю, що наразі розробляється проєкт, який дасть фанатам можливість отримати новий розвиток подій після того, як Paramount+ зупинив виробництво після третього сезону.

"Я поки не можу на 100% підтвердити всі деталі, але думаю, що фанати будуть дуже раді, оскільки ми працюємо над чимось особливим", — поділилася Міранда Косгроув в програмі The Talk.

На питання про повернення улюблених персонажів, Міранда зазначила, що відродження серіалу завершилося на важливому моменті, і тепер команда має намір дати фанатам відповіді на головні запитання.

"iCarly" — підлітковий ситком, створений Даном Шнайдером, який виходив на Nickelodeon з 2007 по 2012 рік і складався з шести сезонів. Сюжет розповідає про Карлі Шей (Міранда Косгроув) та її подругу Сему Пакетт (Дженетт МаКарді), які стають інтернет-зірками, знімаючи власне шоу.

У 2021 році Paramount+ представив відродження серіалу, де Міранда Косгроув знову втілила образ Карлі. Нові серії розгортаються майже через десять років після завершення оригінального шоу, показуючи, як Карлі та її друзі долають труднощі дорослого життя. Третій сезон залишив без відповіді кілька важливих запитань, серед яких — чи зійдуться Карлі і Фредді (Натан Кресс), а також чи дізнаються фанати, хто є матір'ю Карлі.

Джерело: Deadline