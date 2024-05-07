sonyazhytkova .7 мая, 2024 8

Оскароносна актриса, відома своїми ролями в фільмах, таких як "Все завжди і водночас", знайшла новий головний образ у продовженні кінострічки 2017 року "Той, хто біжить по лезу 2049".

Інформація про те, яку роль виконає Йео і який буде сюжет шоу, поки що залишається секретом. Проте це означає новий етап розвитку науково-фантастичного світу, який базується на романі Філіпа К. Діка "Чи мріють андроїди про електричних овець?", почавши з класичного фільму "Той, хто біжить по лезу" Рідлі Скотта 1982 року.

Зйомки почалися за кордоном після майжерічної затримки через страйки 2023 року. Хоча спочатку планувалося знімати у Белфасті, шоу перемістилося до Праги після тимчасового припинення роботи.

Сілка Луїса виступає як виконавча продюсерка та шоуранерка серії разом з рядом впливових фігур і компаній, включаючи Рідлі Скотта, Андрю Косова, Бродеріка Джонсона, Бена Робертса, Девіда В. Цукера, Клейтона Крюгера, Тома Спеціального та інших. Режисерство перших двох серій покладено на Джонатана ван Туллекена, який також є виконавчим продюсером, а Стівен Джонсон виступає співвиконавчим продюсером. Компанія Film United відповідає за виробництво у Празі.

Мішель Йео стала першою азіатською акторкою, яка отримала Оскар за роль у "Все завжди і водночас". Вона прославилася у гонконзьких бойовиках 1990-х і зіграла у численних визнаних стрічках. Акторка з'явилася у фільмах "Брати Сан" і "Відьмак: Криваві витоки" на Netflix, а також у "Привидах у Венеції" та інших. Йео отримала Президентську медаль Свободи та готується до ролі у картині "Лукаві" від Джона М. Чу. Майбутні проєкти включають "Зоряний шлях: Секція 31" та продовження "Аватара".

Джерело: Deadline