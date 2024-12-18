sonyazhytkova .18 декабря, 2024 9

Італійський актор з "365 днів" не обмежується лише акторською роботою, а також виступає співпродюсером і співавтором майбутнього фільму. Режисерське крісло зайняв сам Пол Фіг, що обіцяє зробити цей проєкт ще більш захоплюючим.

Окрім Марроне, головні ролі у фільмі виконуватимуть Сідні Свіні, Аманда Сейфрід та Брендон Склнер.

За адаптацією роману Фріди Макфадден сценарій написала Ребекка Сонненшайн. Свіні втілює образ Міллі, молодої жінки, яка вирішує почати нове життя, ставши покоївкою у багатій родині Ніни (Аманда Сейфрід) та Ендрю (Брендон Склнер). Проте з часом вона виявляє, що секрети цієї родини набагато темніші і небезпечніші, ніж її власні.

Мішель Марроне, добре відомий за роллю Массимо Торічеллі в популярній серії "365 днів", де він грає мафіозі, що викрадає Лору і дає їй рік, щоб закохатися в нього, вже підготувався до нових масштабних проєктів. Серед них фільм "Bunny-Man" з Джеймсом Франко та Беллою Торн, а також "Maserati: The Brothers" від Бобі Мореско, де він зіграє Альф'єрі Іл Масераті поряд з Ентоні Гопкінсом, Енді Гарсією та Джесікою Альбою.

Джерело: Deadline