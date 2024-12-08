sonyazhytkova .8 декабря, 2024 4

Paramount+ презентував офіційний екшн-трейлер до свого нового оригінального фільму "Зоряний шлях: Секція 31", прем'єра якого відбудеться на платформі 24 січня 2025 року.

Мішель Єо, яка знову втілює роль імператриці Філіппи Георгіу з "Зоряного шляху: Дискавері", зустрічає несподіваного гостя на своїй космічній станції. "Що ти робиш на моїй станції?", — запитує вона, а в відповідь чує: "Я даю тобі шанс повернутися до великої гри на галактичному рівні". І ось, імператриця знову стає частиною Федерації, з іронією додаючи: "Яка креативна ідея".

У новому фільмі Філіппа Георгіу приєднується до секретної організації Зоряного флоту, що охороняє Об’єднану Федерацію Планет. Однак її місія не лише в боротьбі за безпеку — їй доведеться зіткнутися з власними темними та болісними спогадами.

Окрім Йо, в проєкті знялися Омари Хардвік, Кейсі Роул, Роберт Казінскі, Сем Річардсон, Свен Рюйгрок, Гумберлі Гонсалес і Джеймс Хіроюкі Ліао. Молодшу Філіппу Георгіу зіграє Міку Мартінеау.

Джерело: Deadline