sonyazhytkova .12 мая, 2025 3

Головна зірка культового фільму "Тигр підкрадається, дракон ховається" та володарка "Оскара", Мішель Єо, готується знову вразити фанатів — цього разу в неординарному бойовику "The Surgeon".



Після десятиліть ролей у культових фільмах, акторка нарешті отримує заслужене визнання в Голлівуді: зірка на Алеї слави, нагорода Кіноакадемії та тепер — головна роль у проєкті, який може започаткувати нову екшн-франшизу.

Сюжет "The Surgeon" вже інтригує: колишню хірургиню викрадають і змушують оперувати загадкового пацієнта. Але злочинці не врахували головного — 35 років медичного досвіду можуть бути смертельною зброєю. Очікується, що стрічка подарує глядачам "вибухове й жорстоке протистояння" у стилі, якого ще не бачили.

Фільм створюють продюсери бойовиків "Джон Вік" — Патрік Ваксбергер та Базіл Іванік. За сценарій і режисуру відповідає лікар і дебютант у великому кіно Рошан Сеті, який запевняє: його медичне минуле допоможе створити унікальну історію в жанрі екшн.

Окрім цього проєкту, Єо вже задіяна в "Аватарі 4" Джеймса Кемерона, мюзиклі "Wicked: Чародійка 2" та серіалі "Той, хто біжить по лезу 2099" від Prime Video. Вона продовжує доводити: її місце — серед зірок, які не лише не втрачають форму з роками, а тільки набирають обертів.

Мішель Єо в хірургічному халаті, яка кладе на лопатки десяток ворогів? Схоже, ми на порозі появи нової бойової легенди — з лезом у руці та сталевою витримкою в серці.

Джерело: Мovieweb