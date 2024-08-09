sonyazhytkova .9 августа, 2024 5

Франшиза "Йеллоустоун" вже давно відома залученням зірок першого ешелону, серед яких Кевін Костнер, Сем Елліот, Гаррісон Форд та Гелен Міррен. Тепер до цього списку приєдналася й Пфайфер.

З моменту свого дебюту в червні 2018 року, "Йеллоустоун" став одним із найпопулярніших телесеріалів, привертаючи увагу мільйонів глядачів як на телебаченні, так і на стрімінгових платформах. Останній, п'ятий сезон "Йеллоустоун" був розділений на дві частини, друга з яких вийде 10 листопада 2024 року вже без участі Кевіна Костнера, який покинув проєкт заради зйомок у фільмі "Горизонт: Американська сага".

У новому спінофі "Йеллоустоун" під назвою "Медісон" Мішель Пфайфер виконає головну роль. Як повідомляє Variety, серіал розповість історію родини з Нью-Йорка, яка вирішує розпочати нове життя у долині річки Медісон, що розташована в серці Монтани. Спочатку проєкт планували назвати "2024", а головну роль мав виконувати Метью Макконахі. Однак Paramount Global вирішила, що саме Пфайфер найкраще підійде для цього персонажа.

Кріс МакКарті, співголова Paramount Global і президент Showtime та MTV Entertainment Studios, поділився своїми враженнями про актрису:

"Мішель Пфайфер - видатна акторка, яка вкладає емоційну глибину, автентичність і витонченість у кожну свою роль. Вона стане ідеальним ядром для нової глави всесвіту 'Йеллоустоун', серіалу 'Медісон', створеного талановитим Тейлором Шеріданом".

"Медісон" стане черговим розділом у розширеному всесвіті "Йеллоустоун". Завдяки безлічі персонажів та родинних зв'язків, які переплітаються між різними серіалами, ця франшиза може похвалитися складністю, подібною до "Гри престолів" або успішного "Arrowverse" від CW.

Перший спіноф "Йеллоустоун", "1883", показав історію родини Даттонів у часи Дикого Заходу. За ним у 2022 році вийшов "1923" з Гаррісоном Фордом і Гелен Міррен, що відтворює події Великої депресії. Наразі в розробці три нові спінофи, зокрема "Медісон", "6666", дія якого розгортається на сучасному ранчо в Техасі, та "1944", який продовжить події "1923". З приквелами "1883", "1923" та "1944", а також новими серіалами, франшиза "Йеллоустоун" розширюється, пропонуючи глядачам безліч захопливих історій. Не дивно, що Мішель Пфайфер приєдналася до цього масштабного проєкту.

Джерело: Мovieweb