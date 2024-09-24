sonyazhytkova .24 сентября, 2024 7

В акторському складі, також з’являться Ель Фаннінг і Ніколь Кідман. Новий проєкт, заснований на романі Руфи Торп, створює талановитий телевізійний автор Девід Е. Келлі.

Серіал, що складається з восьми серій, розгортається у світі OnlyFans з елементами реслінгу і отримав пряму постановку на Apple TV+ раніше цього року.

Ель Фаннінг втілює образ Марго Міллет, дочки офіціантки з Hooters (Мішель Пфайффер) та колишнього професійного реслера, яка завжди усвідомлювала, що їй доведеться самостійно боротися за успіх. Вирішивши вступити до місцевого коледжу, Марго опиняється в ситуації, коли не має уявлення, як забезпечити себе в житті. Вона намагається знайти своє призначення і не планувала зав'язувати стосунки з викладачем англійської. Хоча їхній роман тривав недовго, він призвів до несподіваного материнства. Незважаючи на поради друзів, Марго обирає зберегти дитину, керуючись наївністю та прагненням до кращого життя.

Тепер, у свої двадцять, вона залишилася сама з немовлям, без роботи та на межі виселення. Марго терміново потребує грошей. Коли її відчужений батько Джінкс несподівано з'являється на порозі з проханням про притулок, вона погоджується в обмін на допомогу в догляді за дитиною. Марго починає розробляти план: створити профіль на OnlyFans як експеримент, і незабаром адаптує деякі з порад Джінкса з реслінгового світу. Чи зможе це стати розв'язанням усіх її проблем, чи слава в інтернеті обернеться занадто високою ціною?

Мішель Пфайффер зіграє роль Шаяни, матері Марго, яка останні 15 років працювала в Bloomingdales після шести років у Hooters. Ніколь Кідман, ймовірно, виконає роль посередника між Марго та її професором.

"Margo’s Got Money Troubles" створюється для Apple TV+ компанією A24. Шоуранером і сценаристом проєкту є Девід Е. Келлі, який також виступає виконавчим продюсером разом з Ель Фаннінг, Дакотою Фаннінг, а також Ніколь Кідман і Пер Саарі. Виконавчими продюсерами також є Метью Тінкер, Мішель Пфайффер і авторка Руфа Торп.

Джерело: Deadline