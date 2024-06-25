sonyazhytkova .25 июня, 2024 3

Акторка долучається до зйомок фільму "Stone Cold Fox", який відбувається в атмосфері 1980-х років, де вона виконає роль Френкі, колишньої медикині, що мала досвід служби в армії.

У фільмі головні ролі виконують Кірнан Шіпка, Кіфер Сазерленд і Крістен Ріттер.

У захоплюючому екшн-трилері "Stone Cold Fox", який відбувається в епоху 80-х років, глядачі побачать, як відважна Фокс (Кірнан Шіпка) втікає від насильницької комуни, щоб знайти свою сім'ю. Проте її плани руйнуються, коли злочинниця-головорізка (Крістен Ріттер) викрадає її молодшу сестру і висилає на неї корумпованого поліцейського (Кіфер Сазерленд). Тепер Фокс доведеться повернутися назад у те місце, звідки їй вдалося втекти, щоб врятувати рідних.

Мішель Прада зіграє роль Френкі, колишньої військової медсестри, що вирішила приєднатися до боротьби разом із головною героїнею, щоб визволити викрадену сестру з тієї самої комуни, з якої вони обидві колись втекли.

Зйомки "Stone Cold Fox" уже в розпалі в Лос-Анджелесі. У стрічці також зіграли - Джеймі Чунґ та Карен Фукахара.

Це режисерський дебют Софії Табет, яка разом з Юлією Рот написала сценарій для цього захоплюючого кінопроєкту.

Джерело: Deadline