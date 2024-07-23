sonyazhytkova .23 июля, 2024 9

Популярний серіал "Bel-Air" знову на Peacock цього серпня і новий трейлер розкриває повернення ще одного улюбленого героя.

Базуючись на ситкомі "The Fresh Prince of Bel-Ai"r, який виходив з 1990 по 1996 рік, "Bel-Air" є драматичним переосмисленням цього комедійного хіта. Ідея серіалу належить Моргану Куперу, який створив короткометражний фільм "Bel-Air" у 2019 році. У 2020 році права на проєкт були придбані Peacock, і в 2022 році відбулася прем'єра драматичної версії класичної комедії.

У "Bel-Air" вже з'являлися актори з оригінального шоу, такі як Татяна Алі, Дафна Максвелл-Рід та Верні Уотсон-Джонсон, які отримали нові ролі у Peacock-серіалі.

Тепер новий трейлер 3 сезону підтверджує, що Джозеф Марсел повернеться до ролі "таємничого персонажа з минулого родини Бенкс". У класичному ситкомі він був відомий як Джефрі Батлер - британський дворецький з суворим виглядом, але з неабияким почуттям гумору. Хоча деталі його нової ролі залишаються загадкою, у трейлері він загрожує невидимій особі: "Завжди є ціна. Це твоє рішення".

"Bel-Air" буде доступний для перегляду на платформі Peacock, а прем'єра третього сезону відбудеться 15 серпня 2024 року.

Джерело: Мovieweb