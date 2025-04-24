sonyazhytkova .24 апреля, 2025 3

Том Круз повертається, і цього разу на повну — фінальний акорд епічної саги "Місія: Нездійсненна" обіцяє не лише захопити дух, а й серйозно випробувати витривалість глядачів. Дві години і сорок дев’ять хвилин напруги, адреналіну та трюків на межі можливого — ось що чекає на фанатів 23 травня.

Зйомки епопеї тривали понад два роки — від крижаного Арктичного кола до палкої Південної Африки й мегаполісів Європи. Режисер Крістофер МакКуоррі разом із Томом Крузом знову довели: для місії не існує меж — ні географічних, ні фізичних.

І хоча довгі хронометражі вже стали звичними для блокбастерів (згадаймо "Оппенгеймера" чи "Джона Уіка 4"), "Фінальна розплата" обіцяє не просто тривалість, а масштаб і напругу, яких ми ще не бачили у цій франшизі. І якщо це справді остання місія Ітана Ганта, то лише тому, що перевершити її буде просто неможливо.

Бюджетом, що, за чутками, перевищує $290 мільйонів, і з напруженою маркетинговою кампанією, Paramount робить усе можливе, аби це був гучний фінал, на який заслуговує Ітан Гант.

Тож готуйтесь — 23 травня ви не просто підете в кіно. Ви вирушите в місію, після якої світ уже не буде таким, як раніше. І якщо вона дійсно остання — то буде легендарною.

Джерело: Мovieweb