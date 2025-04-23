Муки завершуються, хаос починається: тизер і перші кадри другого сезону "Венздей" вже тут!

sonyazhytkova .23 апреля, 2025 5

Netflix опублікував тизер довгоочікуваного другого сезону "Венздей" — тепер ще більш похмурого, небезпечного та чарівного. Нові серії з’являться у два етапи: перша частина — 6 серпня, друга — 3 вересня. Разом із відео вийшли й перші кадри, які відкривають завісу візуального божевілля, що чекає нас у Неверморі.

Саркастична, харизматична і завжди готова вдарити — Венздей повертається. І не з порожніми руками, а з повною кишенею арсеналу: кастети, ножі, балончики, нунчаки, шокери та навіть шипована булава. Саме такий "туристичний набір" ми бачимо у свіжому тизері, коли героїня проходить контроль в аеропорту. Але ні — сигналізацію викликав не арсенал, а… сонцезахисний крем.

Дженна Ортега знову у ролі похмурої Венздей Аддамс, яка повертається до академії Невермор, де возз’єднується зі своєю вовкулачою сусідкою Енід (Емма Маєрс). І хоча перший сезон зосереджувався на юнацьких драмах і детективних сюжетах, тепер шоу занурюється глибше в моторошну атмосферу та справжній жах.

Серіал готується здивувати глядачів ще більшою масштабністю, похмурішим настроєм і абсолютно новими поворотами. У другому сезоні шоуранери Альфред Гоф і Майлз Міллар вводять низку нових персонажів, посилюють горор-елементи та занурюють глядача глибше в складні стосунки між Венздей та її матір’ю Мортішою (Кетрін Зета-Джонс). До основного акторського складу приєднався також Пагслі у виконанні Айзека Ордоньєса, а вибухова популярність проєкту вже надихнула Netflix на створення спінофу, присвяченого Дядечкові Фестеру.

Сезон також прикрасять нові обличчя: Стів Бушемі, Біллі Пайпер, Джоанна Ламлі та навіть Леді Ґаґа у гостьовій ролі.

Світ Венздей розширюється. Але щораз більше він стає схожим на заборонене дзеркало, в якому відображається не лише її мертва іронія, а й живий, дикий морок, який, здається, вже не відрізнити від реальності. Поки інші бояться темряви — вона в ній танцює. І ми теж приготувалися до цього танцю. Чекаємо літа — і повернення тієї, хто ніколи не блимає.

Джерело: Deadline