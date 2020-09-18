Анастасия Лях .18 сентября, 2020 6

Как сообщает Yahoo, сборы «Мулан» на стриминговой платформе уже составили более 260 миллионов долларов. И это только в Северной Америке.

Напомним, из-за пандемии руководство Disney решило выпустить фильм сразу на потоковом сервисе на тех территориях, где он доступен, а в странах без доступа к Disney+ — в кинотеатрах.

В итоге кинотеатральные сборы «Мулан» оказались более чем скромными. А вот сборы на платформе превзошли все ожидания. Треть американских подписчиков сервиса уже заплатили по 30 долларов за право просмотра картины (а в США и Канаде насчитывается 30 миллионов подписчиков Disney+). К этому стоит добавить данные по другим странам, где доступен сервис, которые пока что не обнародованы, и тот факт, что речь идет о чистом доходе, так как студии не нужно делиться прибылью с кинотеатрами.

Такие впечатляющие результаты могут привести к тому, что и другие крупные диснеевские релизы попадут прямиком на Disney+. Например, «Черная вдова».