Анастасия Лях .13 марта, 2020 3

Коронавирус продолжает подрывать мировой кинопрокат. Студия Disney вслед за коллегами сообщила об официальном переносе крупных релизов.

Как передает Deadline, из-за эпидемии не состоятся релизы «Мулан» 26 марта и «Новых мутантов» 2 апреля. Новые даты старта пока неизвестны. Причина все та же — из-за закрытия кинотеатров по всей планете и полной потере азиатского рынка фильмы могут просто-напросто не окупиться.

Напомним, ранее был отложен прокат новой серии бондианы «Не время умирать» до ноября, сиквела хоррора «Тихое место» до «лучших времен» и девятого «Форсажа» аж до апреля 2021 года.