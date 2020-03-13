«Мулан» и «Новые мутанты» не выйдут на экраны в назначенные даты
Анастасия Лях
.13 марта, 2020
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На фото: Кадр из фильма "Мулан"
Коронавирус продолжает подрывать мировой кинопрокат. Студия Disney вслед за коллегами сообщила об официальном переносе крупных релизов.
Как передает Deadline, из-за эпидемии не состоятся релизы «Мулан» 26 марта и «Новых мутантов» 2 апреля. Новые даты старта пока неизвестны. Причина все та же — из-за закрытия кинотеатров по всей планете и полной потере азиатского рынка фильмы могут просто-напросто не окупиться.
Напомним, ранее был отложен прокат новой серии бондианы «Не время умирать» до ноября, сиквела хоррора «Тихое место» до «лучших времен» и девятого «Форсажа» аж до апреля 2021 года.