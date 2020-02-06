Анастасия Лях .6 февраля, 2020 2

На фото: Кадр из мультфильма "Лило и Стич"

И еще один диснеевский мультик обзаведется игровой версией. В разработку официально запущен ремейк «Лило и Стича» с участием живых актеров, сообщает The DisInsider, ресурс, посвященный диснеевским новостям.

Известно, что сюжет игровой постановки будет полностью аналогичен сюжету анимационного оригинала. Крис Сандерс снова озвучит Стича, а актриса для роли Лило будет выбрана в ближайшее время. Съемки запланированы на осень 2020 года и должны пройти на Гавайях.

В настоящее время проект значится как телевизионный и готовится для потокового сервиса Disney+, а не для большого экрана.