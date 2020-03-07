Анастасия Лях .7 марта, 2020 2

На фото: ЛГБТ-персонаж мультика "Вперед" и актриса Лина Уэйт, которая его озвучила

Новый анимационный проект студий Disney и Pixar лишился проката в нескольких африканских странах, сообщает Deadline.

Так, безобидную семейную анимацию убрали из кинотеатров в таких странах, как Саудовская Аравия, Кувейт, Оман и Катар. Причиной тому стало присутствие в сюжете персонажа-лесбиянки . Речь об одноглазой (то есть циклопе) женщине-офицере полиции по имени Спектр, которая в одном из эпизодов упоминает «свою девушку».

Отметим, что в украинский прокат мультфильм вышел без каких-либо проблем. А, к примеру, в России прокатчики заменили слово «девушка» на «партнер».