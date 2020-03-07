Мультфильм «Вперед» запретили в ряде стран из-за персонажа-лесбиянки
Анастасия Лях
.7 марта, 2020
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На фото: ЛГБТ-персонаж мультика "Вперед" и актриса Лина Уэйт, которая его озвучила
Новый анимационный проект студий Disney и Pixar лишился проката в нескольких африканских странах, сообщает Deadline.
Так, безобидную семейную анимацию убрали из кинотеатров в таких странах, как Саудовская Аравия, Кувейт, Оман и Катар. Причиной тому стало присутствие в сюжете персонажа-лесбиянки. Речь об одноглазой (то есть циклопе) женщине-офицере полиции по имени Спектр, которая в одном из эпизодов упоминает «свою девушку».
Отметим, что в украинский прокат мультфильм вышел без каких-либо проблем. А, к примеру, в России прокатчики заменили слово «девушка» на «партнер».
Также отметим, что Спектр стала первым открытым ЛГБТ-персонажем, появившимся в продукции Disney.