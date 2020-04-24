Анастасия Лях .24 апреля, 2020 0

Как сообщает Deadline, студия Warner больше не будет выпускать анимационные проекты, основанные на конструкторе Lego.

Дело в том, что Warner нарушила условия контракта и не выпустила вовремя очередной мультфильм франшизы, и компания Lego вновь выставила на продажу права на использование и адаптацию сюжетов и героев популярного конструктора. На днях эти права перекупила студия Uiversal, которая заключила с Lego пятилетний договор.