sonyazhytkova .20 марта, 2024 0

Анді МакДауелл, Чайлер Лі, Еван Вільямс та Сейді Лафлам-Сноу повернуться до своїх ролей. Друга частина виходить до 31 березня.

"Наша акторська команда, сценаристи та весь екіпаж віддались створенню історії з таким же захопленням, як у першому сезоні," - зазначила Ліза Гамільтон Дейлі, виконавчий віце-президент Hallmark Media. "Ми щиро вдячні фанам серіалу за їхню підтримку та не можемо дочекатися, щоб поділитися з ними тим, що ми підготували у третьому сезоні".

"Хезер Конкі, Александра Кларк та Марлі Рід продовжують нас дивувати майстерно задуманою історією, яку вони створили та уважно продумали кожну деталь", - сказала Келлі Гарретт, віце-президент з розвитку, Hallmark Media. "Хоча деякі питання будуть розгадані до кінця цього сезону, подорож родини Ландрі далеко не завершена, і є ще багато що розповісти".

Після початку другого сезону 21 січня "Дорога додому" стала хітом для каналу Hallmark, очоливши список найбільш перегляданих програм на розважальних кабельних каналах серед різних аудиторій.

У другій частині Кет (Лі) відправляється назад у 1814 рік у пошуках свого зниклого брата Джейкоба. Її час у минулому розкриває нові таємниці, а вона намагається відновити зв'язок між минулим та сучасністю, щоб нарешті об'єднати свою сім'ю.

Джерело: Deadline