Таня Гончаренко .11 февраля, 2022 1

Онлайн-кинотеатр Hulu порадовали фанатов анонсом 20 новых серий популярного мультсериала "Футурама", - пишет Deadline.

Релиз шоу запланирован на 2023 год, съемки начнутся в ближайшее время.

Hulu собираются вернуть оригинальных культовых персонажей и озвучивших их актеров. В частности, известно, что Билл Уэст будет озвучивать Фрая, а Кэти Сагал — Лилу. Также к актерскому составу присоединились Лорен Том, Фил ЛаМарр, Дэвид Херман, Тресс МакНилл и Морис Ламарш. Продюсерами выступили Мэтт Гренинг и Дэвид Сэмюэл Коэн.

Напомним, "Футурама" - это американский научно-фантастический сатирический мультсериал, который создали авторы "Симпсонов" - Мэтт Гроунинг и Дэвид Коэнза. За время своего сущетвования шоу насчитывает 140 оригинальных серий (7 сезонов), последняя вышла сентября 2013 года, и четыре полнометражные анимационные ленты.