sonyazhytkova .11 апреля, 2025 5

Новий погляд на класику — фільм "Мумія" режисера Лі Кроніна (відомого за стрічкою "Повстання зловісних мерців") продовжує формувати потужну команду. До вже оголошених Джека Рейнора та Лаї Кости приєдналися три харизматичні зірки: Вероніка Фалькон, Мей Каламаві та Мей Елгеті.

Зйомки вже тривають в Ірландії та Іспанії під прапорами студій Atomic Monster і Blumhouse для New Line Cinema. Сценарій фільму ретельно приховується, але відомо одне — мумія, гробниця і, ймовірно, щось набагато зловісніше.

Вероніка Фалькон, мексиканська акторка з вражаючою фільмографією, вже співпрацювала з Blumhouse у містичному трилері "Уявний друг". Її також можна було побачити у стрічках "Судна ніч назавжди", "Круїз по джунглях", "За мільйон миль", "Покоління Вояджер" та "Аристотель і Данте розкривають таємниці Всесвіту". На телебаченні вона запам’яталась глядачам завдяки ролям у "Королеві півдня", "Озарк", "Перрі Мейсон", "Чому жінки вбивають" та "ТОВ 'Вічна благодать'".

Мей Каламаві — зірка Marvel-серіалу "Місячний лицар", де вона зіграла Скарлет Скараб поруч із Оскаром Айзеком. Також вона відома завдяки ролі Дени в серіалі "Рамі".

Мей Елгеті стала справжнім відкриттям єгипетського кіно, знявшись у таких проєктах як "Clash" (учасник Каннського кінофестивалю), "Гранд Готель" та "Tayee". Вона вже встигла заявити про себе на міжнародному рівні завдяки Disney+ та новим англомовним ролям.

Здається, щось стародавнє знову готове прокинутися. Та що саме — поки що приховано у пітьмі…

Джерело: Deadline